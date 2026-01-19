لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور!

A + A -

أوضحت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية”، أنّه مع انتهاء الزيارة “الخماسية”، سيدخل لبنان مرحلة من ثلاثة محاور:ـ الأول، استمرار التواصل الدوليّ. إذ يُتوقع أن تستمر الاتصالات السياسية والديبلوماسية مع الدول الداعمة، خصوصًا في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات.ـ الثاني، الملف الأمنيّ، حيث سيبقى اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدوليّ 1701، اللذان تنتهكهما إسرائيل تحت مجهر المجتمع الدولي، في انتظار تفعيل عملي للجنة «الميكانيزم».ـ الثالث، التوترات الإقليمية المتأتية من التهديد المتبادل بين إيران وكل من واشنطن وتل ابيب، وكذلك التطورات الجارية على الحدود الجنوبية اللبنانية وفي سوريا، سواء في جنوبها او شرقها او على حدودها، وهذه كلها قد تؤثر على مسار الأحداث في لبنان.