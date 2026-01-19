كواليس - خلافٌ صامت بين حزبين مسيحيّين

A + A -

تتحدث أوساط سياسية بارزة عن خلافٍ صامت بين حزبين مسيحيين ذات التوجه السياسي العام، لكنه خرج الى العلن مؤخراً، وقد تراكمت الخلافات الى درجة خروج إعلامي ومقدم برنامج سياسي ينتميان إلى حزب واحد، لتوجيه إنتقادات لاذعة على الهواء بفشل وزير خدماتي بإيجاد الحلول لأزمة حياتية أساسية تعاني منها أغلب المناطق اللبنانية.ولم يقتصر الخلاف حول هذا الملف، بل تمدد ليشمل الملف الإنتخابي وملف التعيينات داخل مجلس الوزراء وكان آخرها اعتراض وزير "سيادي" على تعيين موظفة رفيعة تنتمي إلى أحد الأحزاب المسيحية الرئيسية الممثلة في الحكومة.