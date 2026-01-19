living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: بعد وضع الجماعة الإسلامية على لائحة الإرهاب: هل تُجرَّد من تحالفاتها الانتخابية؟

19
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: دموع الأسمر-

لا يخفى على أحد أن للجماعة الإسلامية في طرابلس حضورًا سياسيًا لا يُستهان به، وهو ما يدفع بعض المرشحين للانتخابات النيابية إلى السعي للتحالف معها، نظرًا لكتلتها الانتخابية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف صوت، تستطيع الجماعة التأثير فيها خلال الاستحقاقات الانتخابية.


ورغم ذلك، تقلّل بعض المصادر من أهمية هذه الكتلة، معتبرة أنها لا تتجاوز ثلاثة آلاف صوت، فضلًا عن تصويب أطراف سياسية سهامها نحو الجماعة، متهمةً إياها بعدم الالتزام الجدي بتحالفاتها الانتخابية، والسعي إلى الاستفادة من أصوات الآخرين من دون الوفاء بتعهداتها.

لكن بعد صدور القرار الأميركي مؤخرًا بتصنيف الجماعة الإسلامية كأحد فروع جماعة الإخوان المسلمين في العالم، ووضعها على لائحة الإرهاب، دخلت الجماعة في موقف مربك ومأزوم حيال الاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد برز ذلك بوضوح حين سارع أحد نواب طرابلس الحاليين، إيهاب مطر، إلى التنصّل من احتمال التحالف معها في انتخابات أيار المقبل، ما استدعى ردًا سريعًا من الأمين العام السابق للجماعة، عزام الأيوبي، الذي قال: «مين شايفن أصلًا»، معتبرًا أن القرار المذكور لا يغيّر من واقع الجماعة شيئًا، ووصفه بأنه قرار منحاز وضد الإنسانية.

ولا يقتصر الأمر على النائب مطر، إذ إن عددًا من النواب والتيارات السياسية بدؤوا بإعادة حساباتهم حيال أي تحالف محتمل مع الجماعة بعد القرار الأميركي، معتبرين أنهم غير مضطرين إلى إثارة نقمة خارجية في مرحلة تشهد متغيرات إقليمية ودولية حساسة، تتطلب مواكبة دقيقة تتمشى مع هذه التحولات.

وكان بعض النواب يرون في التحالف مع الجماعة رافعة انتخابية، إلا أن هذه الرافعة باتت تشكّل عبئًا سياسيًا عليهم. وفي المقابل، اتجه بعض هؤلاء إلى تثبيت تحالفاتهم مع خصم الجماعة، أي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش)، لسببين:

أولًا، للانسجام السياسي العام معها،

وثانيًا، لكون الجمعية المذكورة تشكّل كتلة انتخابية وازنة، قدّرتها مصادر طرابلسية بين ثلاثة وخمسة آلاف صوت.

هذا الواقع المستجد على الساحة الطرابلسية دفع عددًا من النواب والتيارات إلى اعتماد ترتيبات سياسية جديدة، تبدأ بالابتعاد عن الجماعة، ما قد يؤدي إلى ما يشبه عزلها سياسيًا، باستثناء من يراهنون على محور المقاومة ومواجهة القرارات الأميركية من دون الاكتراث لتداعياتها. وهو ما يضع الجماعة في موقع أقرب إلى مرشحين محسوبين على أحزاب محور المقاومة، وفي مسار سياسي واحد معهم.


وعليه، فإن الجماعة الإسلامية، التي كانت سبّاقة بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية في إعلان مرشحيها للانتخابات، باتت اليوم تبحث عن تحالفات جديدة، سواء في طرابلس مع مرشحين من وجوه جديدة، أو في مناطق لبنانية أخرى. ويعتقد مصدر مطّلع أن أي مرشح جديد سيدرس خياره بعناية قبل التحالف مع الجماعة، التي تسعى إلى كسر الطوق السياسي المفروض عليها في مرحلة مفصلية ودقيقة.
الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout