عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الثاني 2026

19
JANUARY
2026
 النهار: من عاصفة نعيم قاسم إلى عملية الفرقة91... سباق إسرائيل و"حزب الله" على الاستباحة






 الأخبار: حزب الله يجدد إنذاره للمرة الثانية... هناك حد للإعتداءات
 هل إنتهت مهمة "الميكانيزم"؟
 أكراد سوريا: خسائر بالجملة... على عين واشنطن




  اللواء: خفض الاتصالات بين عون وحزب الله.. وانتظار صعب بين منخفضَيْن
سلام إلى دافوس اليوم.. و«الميكانيزم» تنتظر تفاهمات أميركية - فرنسية






 البناء: ترامب يشكل مجلس السلام على طريقة «جحا وأهل بيته» ومليار دولار للآخرين | أوروبا تقرر مواجهة رسوم غرينلاند الأميركية… وكندا تذهب للاتفاق مع الصين | سورية: واشنطن تسلم أنقرة رأس قسد لتفادي قيام كيان كردي بسبب حرب إيران






 نداء الوطن: الحزب غارق في "متلازمة رجي"
قاسم يشتم ويفتن ويحرق المراحل




 المدن: من طهران إلى بيروت: واشنطن ترعى التسويات وإسرائيل تدفع للحسم






  l'orient le jour: Après son coup de force, Ahmad el-Chareh impose un accord aux Kurdes








           عناوين بعض الصحف العربية



   الشرق الأوسط السعودية: قائد «قسد»: قبلنا الاتفاق مع دمشق لوقف حرب «فرضت» علينا
الداخلية السورية تفحص تقارير عن «مجازر» بمحافظة الحسكة






 الأنباء الكويتية: حسابات المشهد اللبناني تتبدل والحكومة تعوّل على الموقف الأميركي والإقليمي
{{article.title}}
