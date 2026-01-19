عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الثاني 2026

A+
النهار: من عاصفة نعيم قاسم إلى عملية الفرقة91... سباق إسرائيل و"حزب الله" على الاستباحة
الأخبار: حزب الله يجدد إنذاره للمرة الثانية... هناك حد للإعتداءات
هل إنتهت مهمة "الميكانيزم"؟
أكراد سوريا: خسائر بالجملة... على عين واشنطن
اللواء: خفض الاتصالات بين عون وحزب الله.. وانتظار صعب بين منخفضَيْن
سلام إلى دافوس اليوم.. و«الميكانيزم» تنتظر تفاهمات أميركية - فرنسية
البناء: ترامب يشكل مجلس السلام على طريقة «جحا وأهل بيته» ومليار دولار للآخرين | أوروبا تقرر مواجهة رسوم غرينلاند الأميركية… وكندا تذهب للاتفاق مع الصين | سورية: واشنطن تسلم أنقرة رأس قسد لتفادي قيام كيان كردي بسبب حرب إيران
نداء الوطن: الحزب غارق في "متلازمة رجي"
قاسم يشتم ويفتن ويحرق المراحل
المدن: من طهران إلى بيروت: واشنطن ترعى التسويات وإسرائيل تدفع للحسم
l'orient le jour: Après son coup de force, Ahmad el-Chareh impose un accord aux Kurdes
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: قائد «قسد»: قبلنا الاتفاق مع دمشق لوقف حرب «فرضت» علينا
الداخلية السورية تفحص تقارير عن «مجازر» بمحافظة الحسكة
الأنباء الكويتية: حسابات المشهد اللبناني تتبدل والحكومة تعوّل على الموقف الأميركي والإقليمي