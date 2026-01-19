عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: من عاصفة نعيم قاسم إلى عملية الفرقة91... سباق إسرائيل و"حزب الله" على الاستباحةالأخبار: حزب الله يجدد إنذاره للمرة الثانية... هناك حد للإعتداءاتهل إنتهت مهمة "الميكانيزم"؟أكراد سوريا: خسائر بالجملة... على عين واشنطناللواء: خفض الاتصالات بين عون وحزب الله.. وانتظار صعب بين منخفضَيْنسلام إلى دافوس اليوم.. و«الميكانيزم» تنتظر تفاهمات أميركية - فرنسيةالبناء: ترامب يشكل مجلس السلام على طريقة «جحا وأهل بيته» ومليار دولار للآخرين | أوروبا تقرر مواجهة رسوم غرينلاند الأميركية… وكندا تذهب للاتفاق مع الصين | سورية: واشنطن تسلم أنقرة رأس قسد لتفادي قيام كيان كردي بسبب حرب إيراننداء الوطن: الحزب غارق في "متلازمة رجي"قاسم يشتم ويفتن ويحرق المراحلالمدن: من طهران إلى بيروت: واشنطن ترعى التسويات وإسرائيل تدفع للحسمl'orient le jour: Après son coup de force, Ahmad el-Chareh impose un accord aux Kurdesعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: قائد «قسد»: قبلنا الاتفاق مع دمشق لوقف حرب «فرضت» عليناالداخلية السورية تفحص تقارير عن «مجازر» بمحافظة الحسكةالأنباء الكويتية: حسابات المشهد اللبناني تتبدل والحكومة تعوّل على الموقف الأميركي والإقليمي