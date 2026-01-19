أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الثاني 2026

A + A -

خفاياقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن اتصالاً فرنسياً أميركياً جرى للبحث بوقف الهجوم الذي شنته القوات الحكومية السورية على مواقع قوات “قسد”، فهم الفرنسيون خلاله أن الهجوم يحظى بضوء أخضر أميركي وأن إنهاء الوجود المستقل لقسد قد حُسم بسبب ضغوط تركية أبلغت الأميركيين عزم تركيا على إدخال دباباتها وطائراتها في حرب الحسم ضد “قسد”، إذا لم تقم واشنطن بما يلزم لإنهاء الأمر وإفساح المجال للقوات الحكومية السورية بالتقدم دون تدخل تركيّ، وقال الجانب الأميركي إن واشنطن كانت مضطرة لفعل اللازم لطمأنة المخاوف التركية من وجود موافقة أميركية على نشوء كيانات كردية في المنطقة بعدما ظهر اعتماد واشنطن على أكراد إيران خلال التحضير للعملية العسكرية ضد إيران، وخشية تركيا مما قد ينتج عنها من قيام كيان كرديّ في إيران. وكان المقياس موقف واشنطن من الحسم مع قوات قسد ففعلت واشنطن اللازم بالرغم من أن العملية ضد إيران تمّ صرف النظر عنها أو كما يقول البعض تأجيلها.كواليستقول مصادر تابعت تعيين مدير عام الجمارك غراسيا القزي إن كلمة السر الأميركية لعبت دوراً حاسماً في السير بالتسمية، رغم الملف القضائي العالق بجرم فساد مرفق برفع سرية مصرفية أظهرت حسابات كبيرة وغير مفسّرة وبعضها مثبت المصدر على صلة بتهمة الفساد وتلقي الرشاوى إضافة للاتهام في ملف انفجار مرفأ بيروت. وفي مثل هذه الحالة يعرف المسؤولون استحالة ترقية موظف ملاحق قضائياً لأن الإجراء المرافق للاتهام والتحقيق وفقاً لقرينة البراءة التي يتحدّث عنها المسؤولون هو وضع الموظف المعني بالتصرّف وعدم فصله من الوظيفة تمسكاً بقرينة البراءة بانتظار أن يقول القضاء كلمته براءة أو إدانة. وتعتقد المصادر أن الجانب الأميركي يربط التعيين بخطة أميركية للإشراف على المعابر في المرفأ والمطار والحدود البرية ولذلك هو يريد تعيين مدير عام يمكنه الاعتماد عليه.لغزتساءل نائب في لجنة الدفاع البرلمانية عمَّا إذا كان الجيش قادراً على وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح شمال الليطاني في جلسة الحكومة في الأسبوع الأول من شباط، بعد تأخير موعد مؤتمر دعم الجيش إلى ٤ آذار المقبل!غمزالمشاريع الإنمائية في طرابلس التي كثر الحديث عنها مؤخراً، وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية ومعرض طرابلس الدولي، تشكو من عدم توفُّر الأموال لرواتب الموظفين في مشروع الموازنة هذا العام، ..ومعظم نواب المدينة كالزوج المخدوع!همسرغم تأكيدات رئيس الجمهورية بأنّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري في أيار أو تموز هذا العام، ثمة بين السياسيين من يتحدث عن تأجيل لمدة عام لعدة إعتبارات، بعضها سياسية ومعظمها خلافية!كشفت معلومات أن هناك وعدًا سعوديًا ترافق مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان قبل أيام برفع الحظر السعودي عن لبنان، يتعلّق بالرحلات الجوية، والمواطنين والصادرات، ولكن لا موعد محدّدًا للتنفيذ حتى الآن.تتحدّث أوساط شيعيّة عن غليان صامت مرشح للخروج إلى العلن على خلفية تعمّد ثنائي "أمل" و "حزب اللّه" التمييز في التعيينات الأخيرة بين الجنوب والبقاع، إذ ذهبت غالبية التعيينات الأساسيّة العائدة لحصة الطائفة الشيعية إلى شخصيات جنوبية أو من خارج البقاع، خلافًا لوعود قُطعت قبل جلسة الحكومة الأخيرة بتصحيح هذا الخلل.استغربت مصادر سياسية صمت عين التينة حيال الحملة الشعواء التي شنها الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية، وسألت هذه المصادر: هل صمت الرئيس بري هو علامة رضا على كلام الشيخ قاسم؟