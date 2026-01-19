"الأنباء الكويتية: لقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومصريين ومسؤولين في "الحزب

A + A -

الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ«الأنباء»، أن اتصالات ولقاءات جرت بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومصريين ومسؤولين في «حزب الله» على مدى الأسابيع الماضية بغية تليين موقف «الحزب» وتجنيب لبنان أي ضربة إسرائيلية كبيرة.

الا أن «الحزب» وإن كان قد شرح موقفه، لم يقدم تنازلات واضحة، ولا يزال عند إصراره على ترك موضوع شمال الليطاني إلى الإستراتيجية الدفاعية.

وهذا الموقف لا يرضى عنه المجتمع الغربي ولا المجتمع العربي، لتفضيلهما أن يكون هناك جدول زمني للانسحاب من منطقة شمال الليطاني بالتفاهم والتنسيق مع الجيش اللبناني.



من جهة أخرى، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «يراقب الحزب بحذر توسيع مروحة الاتصالات الأخيرة والتي شملت قيادات سياسية ونيابية يتم التواصل معها للمرة الأولى عربيا وإقليميا، وما يمكن أن يكون لها من تأثير على صعيد الانتخابات النيابية وتحالفاتها».