بالفيديو والصور : "مريم" ضحية جريمة مروعة!

وفي التفاصيل، فإن خلافاً حاداً تطوّر إلى اشتباك بين كلٍّ من السوري خالد دعيبس وعلي صافي الدروبي، ما أدى إلى إصابة مريم ( زوجة خالد دعيبس ) بطلق ناري في خدّها الأيمن، أسفر عن وفاة مريم على الفور، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة غضب وتساؤلات.
وعلى إثر ذلك، استنفرت قوة من استقصاء جبل لبنان، ونفّذت كميناً محكماً عند مدخل الحي الغربي، حيث تم توقيف المشتبه به ونقله إلى الفصيلة المعنية، تمهيداً للتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
وتؤكد صفحة وينية الدولة متابعتها الدقيقة لهذا الملف، ونقل كل المستجدات للرأي العام حتى جلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين.
وكانت صفحة وينيه الدولة قد نشرت سابقاً فيديو مروع يروي تفاصيل الجريمة .
