بالصورة: ماذا جرى بعد سقوط سيارة على متنها أربعة مواطنين؟

A + A -

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:



"عند الساعة 09:00 من صباح اليوم، تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغًا يفيد عن سقوط سيارة داخل مجرى نهر بسري وعلى متنها أربعة مواطنين. وعلى الفور، توجّهت فرق الدفاع المدني المختصة إلى موقع الحادث، حيث نفّذت عملية إنقاذ سريعة أسفرت عن إخراج الركاب الأربعة سالمين، من دون تسجيل أي إصابات. وقد جرى التأكد من سلامتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأصول المعتمدة".

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها على جهوزية عناصرها للتدخّل الفوري عند وقوع الحوادث، داعية المواطنين إلى "التقيّد بإرشادات السلامة العامة، ولا سيّما تجنّب المجاري المائية والطرقات الخطرة، حفاظًا على سلامتهم".