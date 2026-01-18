نائب لبناني يعتدي بالضرب على مواطن ؟!

A + A -

تداولت معلومات صحافية عن إقدام أحد نواب بيروت على الاعتداء بالضرب على مواطن بيروتي، خلال مشاركته في تقديم واجب العزاء، وذلك على خلفية انتقادات كان المواطن قد وجّهها للنائب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.على إثر الاعتداء، توجّه المواطن إلى داخل قاعة العزاء ورفع صوته منتقداً النائب، ما أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، قبل أن يتدخل عدد من المصلحين ويعملوا على إخراج النائب منها.وتضيف معلومات "أيوب" أنّ الحادثة تركت أثراً سلبياً كبيراً لدى الجهة الحزبية التي ينتمي إليها النائب، والتي بدأت على ضوء ما حصل بإعادة النظر في مسألة تجديد ترشيحه في دائرة بيروت الثانية.