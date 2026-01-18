living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من عارض التدقيق الجنائي يعود ليطالب به! (رندا شمعون)

18
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد الحديث عن التدقيق الجنائي إلى التداول السياسي والإعلامي في لبنان، لا كجزء من مسار إصلاحي متكامل، بل كعنوان اشتباكي يُستحضر عند الحاجة ويُهمَل عند تعارضه مع المصالح السياسية. فبدل أن يكون أداة لكشف الحقيقة كاملة، بات يُستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة ضغط وانتقاء، ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول الغاية الحقيقية من إعادة فتح هذا الملف اليوم.
في هذا السياق، تبرز النقطة التي غالبًا ما يُراد تجاوزها عمدًا: من خاض فعليًا معركة التدقيق الجنائي عندما كان ثمنها سياسيًا مرتفعًا، ومن اكتشف هذا العنوان فقط عندما تغيّرت الظروف وأصبح الاستثمار فيه ممكنًا؟
الوقائع تُظهر أنّ التيار الوطني الحر لم يتعامل مع التدقيق الجنائي كشعار ظرفي أو مادة سجالية، بل كخيار سياسي واضح منذ سنوات، في زمنٍ كان فيه هذا الطرح يُواجَه بالعرقلة والرفض، لا سيما عندما لامس مصرف لبنان ووزارات أساسية. يومها، لم يكن التدقيق مطلبًا إجماعيًا، بل كان يُقدَّم على أنّه تهديد للاستقرار المالي أو استهداف سياسي، ومع ذلك استمر التيار بالمطالبة به، وتقدّم بإخبارات إلى القضاء، ورفع السرية المصرفية عن حساباته، وساهم في إقرار أطر تشريعية تتيح هذا المسار.

الأهم أنّ وزراء ونواب التيار خضعوا للتحقيق أمام القضاء، في سابقة نادرة في الحياة السياسية اللبنانية، وتبيّن لاحقًا أنّ كثيرًا من الاتهامات التي سُوّقت إعلاميًا لم تصمد أمام الوقائع، وسقطت في خانة الافتراءات أو التهويل. ومع ذلك، لم يُقفل التيار هذا الملف، ولم يحوّله إلى مادة انتقام سياسي، بل واصل المطالبة بتدقيق فعلي وشامل.
أما اليوم، فالمفارقة أنّ بعض القوى التي عارضت التدقيق أو ساهمت في تعطيله، تعود لتطالب به، ولكن بنسخة مجتزأة، محدّدة الهدف، وكأن المطلوب ليس كشف الحقيقة كاملة، بل فتح الملفات عند أسماء معيّنة وإقفالها عند أخرى. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، لأن التدقيق الجنائي يفقد قيمته الإصلاحية حين يُفصَل عن معايير الشمولية والاستمرارية، وحين يُستخدم كأداة تصفية لا كمسار قضائي مستقل.

وفي ملف وزارة الطاقة تحديدًا، يجري استحضار التدقيق الجنائي كشمّاعة سياسية، في محاولة لتزوير السياق التاريخي لأزمة الكهرباء، وتجاهل أنّ هذا القطاع كان رهينة قرارات حكومية متعاقبة، وعرقلات سياسية ممنهجة، وشروط خارجية، لا مسؤولية فريق واحد. من يريد المحاسبة الجدية، لا يختزلها بوزارة واحدة، ولا يقاربها بعقلية الكباش السياسي.

لم يعد التدقيق الجنائي ساحة بحث عن الحقيقة، بل اختبارًا للنيات. فإما محاسبة شاملة تطال الجميع بلا استثناء، أو مسرحية سياسية هدفها إعادة تدوير الاتهامات وصرف الأنظار عن المسؤوليات الحقيقية. من عطّل التدقيق بالأمس لا يحق له اليوم الادّعاء بحمايته، ومن يطالب به انتقائيًا إنما يعترف ضمنًا بخوفه من نتائجه. الحقيقة لا تُدار بالقطعة، ولا تُفصَّل على قياس الخصومات، وكل محاولة لتحويل التدقيق الجنائي إلى أداة استهداف سياسي لن تحمي أحدًا، بل 
ستفضح من يستخدمها، وتسقط آخر أوراق التوت عن خطاب إصلاحي لم يعد يقنع أحدًا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout