إليكم حالة الطقس غدًا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال1100 متر، تنحسر الأمطار تدريجا ويتحسن الطقس اعتبارا من الظهر مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة حيث نحذر من تكون الجليد ومن خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية فوق 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد الإثنين حيث ينحسر تدريجيا مخلفا الصقيع والجليد على الجبال والمناطق الداخلية.تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ليل الأحد/الاثنين.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، تنشط الرياح وتتساقط الثلوج خلال النهارعلى ارتفاع ال 1600 متر وتتدنى ليلا لتلامس ال 1300 متر وما دون على المرتفعات الشمالية الشرقية.الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال 1100 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا ويتحسن الطقس اعتبارا من الظهر مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة حيث نحذر من تكون الجليد ومن خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية فوق 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.الثلاثاء: قليل الغيوم مع بقاء الأجواء الباردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية والتي تنشط أحيانا لتصل سرعتها ال45 كلم/ساعة كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.الأربعاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنشط أحيانا الرياح الشرقية خاصة جنوب البلاد فتقارب ال 60كم/س.- الحرارة على الساحل من 7 إلى 15 درجة، فوق الجبال من -2 إلى 7 درجات، في الداخل من -2 إلى 7 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية ليلا، ناشطة سرعتها بين 10 و40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة المتساقطات أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و85%.- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 16,54