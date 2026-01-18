living cost indicators
"الديار: ترطيب الاجواء بين عون و"الحزب

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر مطلع لـ<الديار» امس، عن انه «بعد الاجواء الملبدة التي استجدت بين بعبدا وحزب الله، بسبب بعض ما ورد في مقابلة الرئيس عون التلفزيونية الاخيرة، ان اتصالات غير مباشرة تجري عبر الوسطاء وسعاة الخير من اشخاص واطراف، لتبديد هذه الاجواء السلبية المستجدة>.

 

واوضح المصدر انه «لم يحصل تواصل مباشر بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب بعد المقابلة المذكورة»، لافتة الى ان «ما جرى لا يعني حصول ازمة في العلاقة بين بعبدا وحارة حريك>.


وقالت مصادر من قصر بعبدا، «ان ما قاله الرئيس عون في المقابلة ليس جديدا في خصوص حصرية السلاح بيد الدولة، وان احدى العبارات التي قد تكون ساهمت في احداث ردة فعل لدى الحزب، جاءت او استخدمت بالسؤال الذي وجهه المحاور لرئيس الجمهورية».

الديار
