روسيا اليوم: غراهام يحذر دمشق من استخدام القوة ضد الأكراد ويهدد بإحياء عقوبات "قانون قيصر"حذر السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام من أن أي استخدام للقوة العسكرية من قبل الحكومة السورية الجديدة ضد الأكراد السوريين سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقال غراهام في تصريحات له على منصة "إكس" إن اللجوء إلى الخيار العسكري "سيكشف حقيقة هذا النظام الجديد"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستبعث برسائل سلبية حول نوايا الحكومة السورية.

وهدد السيناتور الأمريكي بأنه في حال إقدام دمشق على عمل عسكري، فإنه سيبذل "كل ما في وسعه لإحياء عقوبات قانون قيصر"، مشددا على أن هذه العقوبات ستكون "أكثر قسوة وتأثيرا" مما كانت عليه سابقا.



وتأتي تصريحات غراهام في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترا سياسيا وأمنيا، وسط تحذيرات دولية من أي تصعيد عسكري قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض الاستقرار في المنطقة.



