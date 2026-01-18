living cost indicators
الديار: لجنة «الميكانيزم» مُجمّدة؟

18
JANUARY
2026
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مطلعة لـ<الديار « امس، ان «موعد اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقبل لم يحدد بعد، للاسباب التي جرى الحديث عنها، ومنها بالدرجة الاولى تعنت «اسرائيل « ومحاولتها قلب الاولويات لعمل اللجنة، وعدم التزامها لتنفيذ اي بند من بنود اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701، على الرغم من التزام لبنان وانجاز الجيش لمرحلة جنوبي الليطاني . ويضاف ايضا موضوع وجود رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الاميركي جوزيف كليرفيلد خارج لبنان».

واضافت المصادر ان «التصلب الاسرائيلي واستمرار الاعتداءات على لبنان، وغياب الضغوطات عليها لا سيما من الجانب الاميركي، ادى حتى الآن الى فشلها في عملها ودورانها في حلقة مفرغة>.

موقف لبنان في اللجنة

وكشفت المصادر عن ان «اجتماع الرئيس عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في اللجنة اول امس، يندرج في اطار تزويده بالتوجيهات المتعلقة بالموقف اللبناني، ومطالبة لبنان بوجوب التزام «اسرائيل « ببنود وقف اطلاق النار ووقف اعتداءاتها، والانسحاب من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين».


مصدر: لجنة الميكانيزم فاشلة

وفي الاطار نفسه، قال مصدر سياسي لـ<الديار»، «ان التركيز في الايام والاسابيع المقبلة، سيكون على انجاح مؤتمر دعم الجيش، وانعقاده في الموعد المحدد في ٥ اذار في باريس».

واضاف «هناك ايضا ترقب ومتابعة في الوقت نفسه، لتحديد اجتماع لجنة الميكانيزم المقبل ومحاولة تفعيل عملها، لا سيما بعد ان تبين من مسارها انها فشلت حتى الآن في القيام بمهامها ودورها، لتنفيذ بنود اتفاق وقف النار كما عبر الرئيس نبيه بري مؤخرا>.

واشار المصدر الى انه «لا يمكن ربط انعقاد ونجاح مؤتمر دعم الجيش بالمرحلة الثانية لخطة حصر السلاح بين الليطاني والاولي، لان المنطق يقول ان الجيش بحاجة للدعم اللازم لمتابعة خطة حصر السلاح، عدا عن ان هذه المرحلة مرتبطة بعناصر وشروط اخرى، ابرزها تنفيذ «اسرائيل» بنود اتفاق وقف النار، والحوار في موضوع استراتيجية الامن الوطني، الذي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم>.

وختم المصدر ان مؤتمر دعم الجيش «هو الطريق الذي يعزز فرصة تنفيذ خطة حصر السلاح شمالي الليطاني وليس العكس».

الديار
{{article.title}}
