إدكار طرابلسي: التعليم العالي بلبنان يحتاج لخامة مميزة، لا تأتي بالمحاباة والمحسوبيات.

"حسنا فعلت وزارة التربية وعجلت في تغيير الاعلان "الفضيحة" لملء مركز مدير عام التعليم العالي. شكراً لكل من لفت النظر او اعترض او ضغط لتغيير القرار المفصل على قياس شخص معيّن بدهم يعينوه بالمركز. الاعلان السابق يضمر التعالي والكراهية والاستبعاد للجامعة اللبنانية بشكل خاص ويحتقر ويستبعد خبراء التعليم العالي المخضرمين ليأتي بمبتدىء نال شهادة جامعية وبعض خبرة متواضعة وشهادات تدريبية مختصرة. كان أحرى لو سمّوه مباشرة بلا لف ودوران. على كل الاعلان الجديد افضل، لكن العبرة بمن سيختاروه. نأمل من صانعي القرار وكل المعنيين تحكيم الضمير والمعايير العالية لاختيار الشخص الأنسب لهذا الموقع الحساس. التعليم العالي بلبنان يحتاج لخامة مميزة، لا تأتي بالمحاباة والمحسوبيات."