ندى البستاني رداً على صدي: "مش خايفين من شي"!

كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس:

"‏الكل تعلّم من التجارب السابقة معنا، وملفاتنا بالطاقة خضعت لتحقيقات قضائية وأُقفلت بعد ثبوت الافتراءات.

‏#التدقيق_الجنائي بلّش بعهد الرئيس #ميشال_عون، وكان ورح يبقى مطلبنا، بدءًا من #وزارة_الطاقة_والمياه وصولًا لكل الوزارات، ومن جهة محايدة، ويكون شامل المرحلة الحالية وكل يلّي عم يتداول وينحكى حول صفقات #الفيول.



‏@Joe_Saddi اذا القصد من هالكلام تهديدنا لإسكاتنا عن فضح فشلكن هيدا اسلوب ما بيمشي معنا!!

‏مش خايفين من شي وما عنا شي نخبّيه، ورافعين السرية المصرفية عن كل حساباتنا، وسبق ومثلنا بكل التحقيقات.



‏بدل السجالات، المطلوب خطة علمية تشرح أسباب عدم تحقيق وعد الـ24 ساعة خلال 6 أشهر، وتقدّم حلول واقعية لتحسين التغذية. وساعتها منكون أوّل الداعمين!"