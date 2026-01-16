بالصورة: لبناني عرض العمل لمصلحة جهاز الموساد.. وهذا ما حل به!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لامن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة ،بيان جاء فيه: "في إطار المتابعة والملاحقة المستمرّتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن اللبناني أ.ح. بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي." اضاف,"وبنتيجة التحقيقات الأولية، إعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضًا تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز الموساد." وختم البيان: "وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية".