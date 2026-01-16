living cost indicators
قال الجنرال: نحنا رح نزرع وغيرنا رح يقطف - سمير مسره

اكيد كلنا منتذكر  شو قال يوما من الايام فخامة الرئيس العماد ميشال عون :  "في كتير بذور  نحنا زرعناها وغيرنا رح يقطفها". كان معو حق ، وهيك صار وهيك  رح يصير... من المفيد اليوم نعددها لانو، من ناحية ذاكرة الشعب اللبناني قصيرة ، ومن ناحية اخرى في البعض عم يسعى لطمسها والاستحواذ عليها حتى يفرجي انو هو يللي قادر ينجزها. 

أزمة الكهربا مثلا" هي بذرة من هل البذور.  المطلوب اليوم شيطنتها بعد ما كادت توصل لخاتمتها السعيدة من خلال خطة مبكلة أثارت إعجاب البنك الدولي، ووافقت عليها الحكومة، ودافعت عنها الجهة نفسها يللي اليوم عم تتهجم عليها. 

أزمة السدود هي كمان بذرة من هل البذور. بعد كل الحملات  والاتهامات الباطلة ضد التيار الوطني الحر  وعهد الرئيس الجنرال، انقلبوا بسحر ساحر المهسترين وصارو من اشد المدافعين عنها كما لو كانت فكرة جديدة وهني أصحابها. 

اما عن التدقيق الجنائي بللي حكي في العماد ميشال عون من زمان، فحدث ولا حرج.  المجموعة ذاتها يللي اشتغلت بالسابق تتعرقلو وتطلق عليه رصاصة الرحمة وتدفنو، عم بتقدم نفسها اليوم بلا حياء وبكل وقاحة بطلة المطالبة لتحقيقو.. 

ومسك الختام،  هي فكرة الجنرال والتيار  لرسم استراتيجية دفاعية من سنين طويلة لايجاد على رواق الحل المناسب لقضية السلاح خارج الدولة...بوقتها  ما حدا من حامليه وغير حامليه قبلو يلبو النداءات المتكررة للاجتماع  مع الآخر. فجأة" انحشرو كلن بالزاوية وصارو مستعدين يحكو فيه. 

أربعة امثلة وبعد في كتير...رغم انو التيار  قدم نفسو بهل المرحلة كعنصر مساعد رغم وجوده بالمعارضة، هو حاضر يكون ايجابي بس رح يصد بشراسة كل حملة باطلة فيها  اتهام  وتنمر وتشويه سمعة الاوادم...
سمير مسرة,
