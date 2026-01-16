شو الوضع؟ متابعة مصرية للوضع اللبناني والورقة الوطنية التفاوضية لا تزال غائبة

A + A -

مع انحسار الحركة الدبلوماسية المكثفة التي شهدها لبنان هذا الأسبوع، تواصلت المتابعات لما تم التوصل إليه سواء في مؤتمر دعم الجيش أم لجهة استكشاف آفاق التفاوض والتعاطي مع ملف حصر السلاح.لكن السلطة الإنتظارية بطبعها، لا تزال مستقيلة من مسؤوليتها في جمع عوامل دعم الموقف التفاوضي اللبناني، وفي طليعتها العمل على ورقة وطنية مُتِّفق عليها تعكس الثوابت الوطنية في التحرير وحماية السيادة.وفي وقت عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير السابق سيمون كرم، التحضيرات لاجتماع "الميكانيزم"، سجل اتصال بين وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.وأكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للبنان، مشددًا على احترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وفي هذا السياق، أشار عبد العاطي إلى دعم مصر للمؤسسات الوطنية اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حفظ أمن واستقرار لبنان، بما يصون مصالح الشعب اللبناني.على خط مواز، بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في نتائج لقاءات اللجنة "الخماسية" ومؤتمر دعم الجيش.ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية واستهدفت المنصوري وميفدون.