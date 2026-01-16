بلدية كفردبيان تحذر!

A + A -

حذرت بلدية كفردبيان في بيان، من "تسيير الدراجات الثلجية Ski-doo، انطلاقا من موقف الجونكسيون، وصولا إلى محطة الوردة صعودا، وخصوصا لجهة اليمين"، مؤكدة "منع توقيفها على جوانب الطريق العامة". وأكدت أنّ "عدم التزام هذه التعليمات يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وصولا إلى إقفال المؤسسات التي تستعمل هذه الدراجات وحجز الآليات المعنية، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لوقوع الحوادث". ووجهت إنذارا إلى "جميع مالكي ومستعملي الدراجات الثلجية، ضمن نطاق محلة عيون السيمان – كفردبيان، وذلك في ظل غياب أي تنظيم رسمي لهواية ركوب واستعمال هذه الدراجات، وما تشكله من خطر مباشر على السلامة العامة والمواطنين، لا سيما المتزلجين وروّاد حلبات التزلج".