بالصورة: هذه هي هوية المعتدي!

نشرت صفحة وينيه الدولة الخبر التالي :"بعد الصدمة التي أحدثها نشر فيديو على صفحة وينية الدولة والذي يوثّق سائق فان وهو يترجّل من مركبته ويعتدي لفظيًا وجسديًا على رجل مسنّ، من خلال الشتائم والتعنيف العلني أمام حفيده، إضافة إلى تهديده أمام عشرات المواطنين قبل أن يغادر المكان، سادت حالة غضب عارمة في أوساط الأهالي.الفيديو، الذي انتشر بسرعة قياسية، فتح باب التساؤلات حول هوية السائق، وسط مطالبات شعبية واسعة بمحاسبته وملاحقته، ولو عبر المساءلة الإلكترونية كحدّ أدنى، لما حمله المشهد من إهانة فاضحة وتعدٍّ صارخ على الكرامة الإنسانية.وبعد عمليات بحث واستقصاء دقيقة، تم التعرّف على هوية سائق الفان الظاهر في الفيديو ووضع الرأي العام أمام الوقائع ( و هو علي عصام حجولا _ مكان ال إقامة عاليه )، بما يضمن حق الضحية ويكرّس مبدأ المحاسبة."