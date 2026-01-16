living cost indicators
يستدرج ضحاياه من خلال أحد التطبيقات.. وهذا ما يفعله!

16
JANUARY
2026
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّلب والسّرقة على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن وردت عدّة شكاوى عن قيام شخص مجهول الهويّة باستدراج أشخاص، عبر تطبيق عالمي خاص بالمثليّين، وتحديد مواعيد للتّلاقي، حيث يستدرجهم إلى مستديرة كسارة، ومن ثم إلى أماكن أخرى غير مأهولة ليسلبهم سيّاراتهم أو مبالغ ماليّة، أو هواتفهم الخلويّة.

ونتيجةً للمتابعة، وبتاريخ 15-1-2026، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي المشتبه به، من خلال عمليّة أمنيّة تخلّلها مكمن محكم نُصِبَ له في بلدة سعدنايل، بالتّعاون مع مخابرات الجيش في البقاع، وتبيّن أنّه يدعى: أ. س. (مواليد عام 2003، لبناني).

كما تبيّن أنّه أقدم على تنفيذ عدّة عمليّات سلب مبالغ مالية وأجهزة خلويّة من مواطنين، بواسطة سكّين ضُبِطَ في حوزته، إضافةً إلى سلب سيّارة من أحد الضّحايا، ضُبِطَت لاحقًا في بلدة طليا، وأنّه كان يبيع المسروقات في بلدة حورتعلا ويستحصل بثمنها على المخدّرات.

سُلّم الموقوف والمضبوط إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق بإشراف القضاء المختص.

