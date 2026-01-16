living cost indicators
يعمل على أحد اليخوت ويأخذ مبالغ ماليّة كبيرة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

16
JANUARY
2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن قيام شخص بعمليّات احتياليّة، من خلال إيهام ضحاياه بالاستحصال لهم على تأشيرات “شينغن” للدّخول إلى دولة أوروبية، مستغلاًّ عمله على أحد اليخوت، حيث يقوم بإعطائهم حجوزات وهميّة ويأخذ منهم مبالغ ماليّة كبيرة على دفعات، ويعدهم بدفع ما أخذه منهم من أموال في حال عدم صدور التأشيرة، وبعدها يتوارى عن الأنظار.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به ومكانه، حيث أوقفته بكمينٍ محكم في النّبطيّة، ويُدعى:

– ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة الكائن في محلّة فردان – ثكنة بربر خازن الطّابق الثّاني، أو الاتّصال على الرقم: 792306-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

{{article.title}}
