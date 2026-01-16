بالفيديو - سرقة احترافية تهزّ الحازمية!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على فيسبوك فيديو وكتبت:

"سرقة احترافية تهزّ الحازمية: ملثمان يقتحمان مكتب نقل أموال ويسرقان عشرات آلاف الدولارات.

في جريمة خطيرة نُفّذت باحتراف عالٍ، أقدم شابان ملثمان خلال ساعات الصباح الأولى على اقتحام مجمّع تجاري كبير في الحازمية على أطراف بيروت، بعد دخولهما المجمّع مجهّزين بمعدات خاصة ومقصّات هيدروليكية.

وبحسب المعلومات، توجّه اللصّان مباشرة إلى مكتب لنقل الأموال داخل المجمّع، حيث قاما بعملية كسر وخلع محكمة، وتمكّنا من فتح خزنتين كانتا تحتويان على عشرات آلاف الدولارات، قبل أن يفرّا من المكان إلى جهة مجهولة.

صاحب المكتب، وفي تصريح مؤثّر، قال:

«دمّروا كل أعمالي، لم يتركوا لي شيئًا. الخزنتان كانتا تضمّان رأس مالي بالكامل، وليس لدي مصدر رزق آخر».

وناشد المتضرر كل من يستطيع المساعدة، داعيًا إلى المساهمة في نشر الفيديوهات المتوافرة، علّها تساعد في التعرّف على هوية اللصّين وتوقيفهما، ووضع حدّ لمثل هذه الجرائم التي تضرب أرزاق الناس وتزرع الخوف في وضح النهار."