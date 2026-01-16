living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - سرقة احترافية تهزّ الحازمية!

16
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على فيسبوك فيديو وكتبت:

"سرقة احترافية تهزّ الحازمية: ملثمان يقتحمان مكتب نقل أموال ويسرقان عشرات آلاف الدولارات.

في جريمة خطيرة نُفّذت باحتراف عالٍ، أقدم شابان ملثمان خلال ساعات الصباح الأولى على اقتحام مجمّع تجاري كبير في الحازمية على أطراف بيروت، بعد دخولهما المجمّع مجهّزين بمعدات خاصة ومقصّات هيدروليكية.

وبحسب المعلومات، توجّه اللصّان مباشرة إلى مكتب لنقل الأموال داخل المجمّع، حيث قاما بعملية كسر وخلع محكمة، وتمكّنا من فتح خزنتين كانتا تحتويان على عشرات آلاف الدولارات، قبل أن يفرّا من المكان إلى جهة مجهولة.

صاحب المكتب، وفي تصريح مؤثّر، قال:

«دمّروا كل أعمالي، لم يتركوا لي شيئًا. الخزنتان كانتا تضمّان رأس مالي بالكامل، وليس لدي مصدر رزق آخر».

وناشد المتضرر كل من يستطيع المساعدة، داعيًا إلى المساهمة في نشر الفيديوهات المتوافرة، علّها تساعد في التعرّف على هوية اللصّين وتوقيفهما، ووضع حدّ لمثل هذه الجرائم التي تضرب أرزاق الناس وتزرع الخوف في وضح النهار."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout