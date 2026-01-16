ألفا تنشر أبرز محطات 2025: مؤشرات رقمية لافتة وتوسع في الشبكة

A + A -

نشرت شركة ألفا محطات بارزة وأرقاما لافتة من سنة 2025، عكست جاهزية الشبكة وقدرتها على مواكبة متطلبات التحول الرقمي في لبنان. وأظهرت البيانات التي نشرتها ألفا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيل الخامس 5G، الذي فعّلته لأول مرة في لبنان في قداس البابا لاون الرابع عشر في واجهة بيروت البحرية، تمكن من استيعاب 52 بالمئة من إجمالي استهلاك الإنترنت خلال هذا الحدث.ووصلت السرعة الفعلية الحيّة إلى أكثر من 700 ميغابيت في الثانية.وكشفت الشركة عن معطيات خطة توسعة وتطوير الشبكة لسنة 2025، حيث وضعت 38 محطة جديدة في الخدمة إلى جانب تعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع في حوالى 300 محطة. كما أشارت إلى افتتاح الـData Center الذي يعدّ من الأحدث تقنياً، وهو مؤهّل لاستعاب 50 بالمئة من استهلاك الداتا. كما أظهرت الأرقام ارتفاع استهلاك الإنترنت على شبكة ألفا بنسبة 22 بالمئة مقارنة بسنة 2024، وبلوغ معدل استهلاك المشترك أكثر من 10 جيغابايت، في مؤشر واضح على ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية بوتيرة متسارعة.كذلك كشفت ألفا أنها عالجت أكثر من مليون ونصف مليون اتصال من المشتركين سنة 2025، واستقبلت نحو مليون مشترك في متاجرها ونقاط البيع، مما يعكس حجم التفاعل واتساع قاعدة المشتركين.