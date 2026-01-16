كواليس - لوائح وتحالفات لم تكتمل في قضاء زغرتا

A + A -

بدأت تتظهّر الترشيحات والتحالفات في قضاء زغرتا والتي تحوي مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والعائلات التقليدية. ففي حين حسّم تيار المردة تشكيل لائحتين لضمان مقاعد أكثر، الأولى تضُم النائب طوني فرنجية وأنطوان الدويهي (نجل اسطفان الدويهي)، أما اللائحة الثانية فتضم الوزير السابق زياد مكاري، وريتا كرم إبنة أسعد كرم، وقيصر معوّض.أما التيار الوطني الحر، فالمُرجح أن يرشح عبدالله بوعبدالله، فيما يتجه النائب ميشال معوض لتشكيل لائحة مع جواد بولس مع ترك مقعد فارغ رهن احتمالية التحالف مع النائب نعمت أفرام، فيما لم يحسم حزب القوات اللبنانية مرشحه ويجري مفاوضات مع نائب حالي تغييري لتشكيل تحالف.