living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم تفاصيل مشروع تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام!

16
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد جلسة الحكومة امس، اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان الحكومة تطرقت الى مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام،، وقال ان المجلس اخذ علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة.

وعلمت «الديار» ان الزيادات تقع ضمن خطة تدريجية على خمس سنوات بكلفة 5 مليار دولار، وهي تشمل التعويضات والاجور والتقاعد، وسيتم صرف الزيادات تدريجيا كي لا تتكرر خطيئة سلسلة الرتب والرواتب، وستبدا بعد شهرين، على ان يحال مشروع القانون لاقراره في مجلس النواب.

اما في ملف تعيينات الجمارك فكانت المحاصصة حاضرة، بحسب مصادر مطلعة، اشارت الى انه تم اتفاق مسبق عليها بين المقرات الرئاسية، وافضى ذلك الى اقرار التعيينات في السراي الحكومي بدل بعبدا، علما ان علامات استفاهم قد أثيرت على تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك على الرغم من وجود تحقيق مستمر بحقها، وقد تحفظ وزير العدل عادل نصار على التعيين، وقال انه كان يفضل ان تنتهي التحقيقات قبل ان يحصل التعيين؟؟ يذكر ان القاضية غادة عون قد احالت القزي الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، ووجهت كتابا الى وزير المال طلبت فيه كف يدها عن العمل ومنعها من السفر، وادعت عليها بتهمة فساد لا تزال عالقة لدى القضاء، ولم يبت بها حتى اليوم.. وهي ايضا مدعى عليها في ملف انفجار المرفأ؟؟.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout