رجي أخرج نواف سلام عن صمته

بعد ثلاثة ايام من خروج وزير الخارجية يوسف رجي عن الاعراف الدبلوماسية والوطنية، بتبرير الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، علمت «الديار» من مصادر وزارية ان رئيس الحكومة نواف سلام خرج عن صمته في جلسة الحكومة بالامس، بعد ضغط من وزيري الصحة ركان ناصرالدين، ووزيرة البيئة تمارا الزين.وبعد ان طرحا في بداية الجلسة مسالة التصريحات الوزارية المتفلتة والخارجة عن التضامن الوزاري والوطني، وتسائلا عمن يعبر عن سياسية الحكومة، طالب سلام تاجيل الكلام السياسي الى نهاية الجلسة، وبعد اقرار جدول الاعمال، اعاد الوزيران تكرار السؤال، فكان جواب سلام واضحا بضرورة الالتزام بسقف البيان الوزاري وخطاب القسم وعدم الخروج عن النص في هذا السياق، وعبرعن ذلك بالقول» لا نريد من اي وزير ان يتحدث شمالا او يمينا، وعليه ان يحافظ على التضامن الوزاري…وبعد الجلسة اكد ناصرالدين انه طالب بان يبقى النقاش السياسي داخل مجلس الوزراء، اما في الخارج فعلى كل وزير ان يمثل موقف الحكومة، وتحت سقف البيان الوزراي.واضاف» علينا ان نتضامن مع شعبنا وندين اسرائيل التي تواصل اعتداءاتها».من جهتها، اكدت الوزيرة الزين انه لم يحصل نقاش داخل الحكومة في ظل غياب وزير الخارجية الموجود في باريس، ولفتت الى ان رئيس الحكومة اكد على ضرورة الالتزام بمضمون البيان الوزراي. وكان لافتا تعليق الوزير كمال شحادة بعد الجلسة بالتاكيد على موقف فريقه السياسي بضرورة خفض سقف التصعيد، والتمسك بالموقف الوزراي الموحد!