أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 كانون الثاني 2026

خفاياتؤكد مصادر إعلامية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب استخدم التهديد بالحرب على إيران لاستدراج وساطة تقوم بها كل من قطر والسعودية وتركيا وعمان لإعادة المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن وأبلغ الوسطاء أنه يوافق على منحهم مهلة ستة شهور لضمان العودة إلى المسار التفاوضي وتعليق قرار العمل العسكري الذي يقول الوسطاء إنه يصيبهم بأضرار ويريدون تفاديها وإنه مستعد لقبول تصوراتهم للصيغ التي يعتقدون أنها مقبولة كأساس للتفاوض وأن إيران عندما عرض عليها الأمر قالت إنها لا تمانع بالمسار التفاوضي رغم استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري، لكنها تشترط أن لا يكون لـ”إسرائيل” أي دور وأن لا يكون في المسار التفاوضي أي طلب يتعلق بموقف إيران من “إسرائيل” وأن التفاوض يطال الملف النووي وضمانات عدم تحوّله برنامجاً عسكرياً من جهة والعلاقات الثنائية الأميركية الإيرانية من جهة ثانية ودعم أميركا لمسارات إقليمية لحفظ الاستقرار بتعاون إيران والوسطاء باعتبارهم دولاً إقليمية فاعلة دون تدخل خارجي.كواليستوقفت أوساط نيابية أمام موقف نقابة المحامين في بيروت من مشروع قانون الفجوة المالية واعتباره انتهاكاً متعدد الوجوه للدستور، وقالت إن هذا المتغير يفرض على المجلس النيابي إيقاعاً مختلفاً في مقاربة المشروع بعيداً عن التسويات السياسية لأن موقف النقابة كمرجعية حقوقية يُحرج الحكومة ومجلس النواب معاً. وتحدثت الأوساط النيابية عن حتمية البدء بالاستماع إلى مطالعة نقابة المحامين التي تفترض كما توحي عناوينها ردّ المشروع إلى الحكومة على أساس المخالفات الدستورية التي تضمّنها وهو ما كان عدد من النواب تحدّث عنه ثم بدا أن هناك توجهاً للاستعجال بضغوط دولية ما نتج عنه تراجع أصوات الاعتراض النيابية التي تستمد زخماً جديداً بموقف نقابة المحامين.اللواء: أسرارلغزحسب العلومات المتاحة فإن ملف تعيينات المحافظين سيكون على طاولة مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية..غمزيحرص مرجع كبير على عدم تحديد موعد لبعض الشخصيات، لإعتبارات سياسية، بعضها خلافي والآخر مراعاة لتحالف معيَّن..همسيؤكِّد عاملون على خط الاشتباك بين واشنطن وطهران أن لا إسقاط للنظام ولكن تقليم مخالبه فقط!نداء الوطن: أسرارعلى عكس ما تشيعه أوساط الممانعة، فإن مواقف وزير الخارجية يوسف رجي تحظى برضا المراجع الرسمية التي أدلت بمواقف تميّزت بسقف أعلى من السقف الذي استخدمه الوزير رجي.تؤكد معلومات متقاطعة أن الوزير السابق محمد فنيش أصبح يتولى ملف العديد من المناقلات والتعيينات داخل "حزب الله"، ومنها الكلام على أن البديل عن وفيق صفا هو الحاج ساجد.لاحظ مراقبون أن تحركات الشيخ حكمت الهجري ومطالبته بنوع من الفدرالية أو الانفصال في محافظة السويداء الدرزية تلقى تأييدًا في الأوساط الدرزية الشعبية في لبنان.