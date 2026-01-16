اللواء: مصادر كرامي: هذا ما وعدنا به رئيس الجمهورية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

زار تكتل التوافق الرئيس عون، وذكرت مصادر عضو التكتل النائب فيصل كرامي لـ «اللواء»: ان الرئيس وعَدَنا بتخصيص مبلغ مالي يُحوَّل إلى الهيئة العليا للإغاثة، على أن يتم تنفيذه بالتعاون مع بلديات طرابلس والشمال، بهدف تدعيم المباني المهدَّدة والآيلة للسقوط ومعالجة أسباب الخطر.

و خلال لقائنا معه وضعنا ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية في صدارة البحث، باعتباره حقا مشروعا للأساتذة وركيزة أساسية لحماية التعليم الرسمي. وقد لمسنا من فخامته موقفا حاسما وكلاما مطمئنا، ووعدا واضحا بأن يكون هذا الملف حاضرا في جلسات مجلس الوزراء خلال هذا الشهر.