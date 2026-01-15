مرقص: مشموشي قدمت عرضا عن اكلاف الرواتب وسنستكمل الدراسات لاتخاذ القرار المناسب ومجلس الوزراء عين المجلس الاعلى للجمارك

A + A -

اشار وزير الاعلام المحامي د. ​بول مرقص​ خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى "اننا اخذنا علما بالعرض الذي تقدمت به ​رئيسة مجلس الخدمة المدنية​ نسرين مشموشي عن اكلاف الرواتب والاجور، وتقرر استكمال الدراسات لاتخاذ القرار المناسب".ولفت الى انه "تم اقرار توصية ببناء 3 إهراءات في ​مرفأ بيروت​ و​طرابلس​ وموقع داخلي في ​البقاع​، وجرى تفويض وزير الاقتصاد بالتواصل لتأمين التمويل الميسر".وأعلن انه "تمّ تعيين السيد مصباح خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك، كما تمّ تعيين السيدة غراسيا القزي في منصب المدير العام، وتمّ تعيين العضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل".واوضح مرقص الى ان "وزير الشؤون للتنمية الادارية فادي مكي عرض آخر ما تم التوصل إليه في تعيينات الفئة الأولى، وتحدث عن 64 مركزا شاغرا 39 منها ذات أولوية ستنجز في الاشهر المقبلة".