living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرقص: مشموشي قدمت عرضا عن اكلاف الرواتب وسنستكمل الدراسات لاتخاذ القرار المناسب ومجلس الوزراء عين المجلس الاعلى للجمارك

15
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 اشار وزير الاعلام المحامي د. ​بول مرقص​ خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى "اننا اخذنا علما بالعرض الذي تقدمت به ​رئيسة مجلس الخدمة المدنية​ نسرين مشموشي عن اكلاف الرواتب والاجور، وتقرر استكمال الدراسات لاتخاذ القرار المناسب".

ولفت الى انه "تم اقرار توصية ببناء 3 إهراءات في ​مرفأ بيروت​ و​طرابلس​ وموقع داخلي في ​البقاع​، وجرى تفويض وزير الاقتصاد بالتواصل لتأمين التمويل الميسر".

وأعلن انه "تمّ تعيين السيد مصباح خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك، كما تمّ تعيين السيدة غراسيا القزي في منصب المدير العام، وتمّ تعيين العضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل".
واوضح مرقص الى ان "وزير الشؤون للتنمية  الادارية فادي مكي عرض آخر ما تم التوصل إليه في تعيينات الفئة الأولى، وتحدث عن 64 مركزا شاغرا 39 منها ذات أولوية ستنجز في الاشهر المقبلة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout