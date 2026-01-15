القضاء اللبنانيّ يتهمّ أربعة أشخاص بالتواصل مع الموساد!

A + A -

ادّعى القضاء اللبنانيّ على أربعة أشخاص بتهمة "التواصل" مع جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيليّ (الموساد) و"خطف" ضابط لبناني متقاعد، وفق ما أفاد مصدر قضائيّ وكالة فرانس برس.وتحقق السلطات اللبنانية منذ كانون الأول، في اختفاء النقيب المتقاعد في جهاز الأمن العام أحمد شكر.ويُرجح بأن شقيقه كان ضالعًا في أسر الطيار الإسرائيليّ رون آراد بعد سقوط طائرته في لبنان عام 1986.ولم يُبت رسميًا بمصير آراد منذ ذلك الحين.وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس إنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى "على موقوف واحد لبنانيّ، وثلاثة آخرين متوارين عن الأنظار"، هم لبنانية وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل السورية والسويدية.ويتهم القضاء هؤلاء بارتكاب "جرائم التواصل مع جهاز الموساد والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر في تاريخ 17 كانون الأول 2025".