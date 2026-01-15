تزوير رخص وشهادات جامعية… وأمن الدولة يوقف الفاعل!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة جرائم التزوير، وبعد توافر معلومات لدى مديرية الشمال الإقليمية عن قيام المدعو (ع. ط.) بتزوير رخص سوق وسير مركبات وشهادات جامعية ومستندات رسمية أخرى في محلة بخعون – الضنية، قامت دورية من مديرية الشمال - قسم الاستعلام والتحقيق بتوقيف المذكور بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وضبطت بحوزته عدداً من الدفاتر والمستندات المزوّرة.وخلال التحقيق، تبيّن أنّه مطلوب بعدّة بلاغات ومذكرات توقيف بجرائم استعمال مزوّر، احتيال، تزوير، ومحاولة قتل.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه عملًا بإشارة القضاء المختص.