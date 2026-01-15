إنذار إسرائيلي جديد لبلدة مشغرة: إبتعدوا فوراً!

A + A -

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى "سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية مشغرة"، وكتب عبر "أكس":

"سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".