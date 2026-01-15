كواليس - ثلاثة ملفات تُشّعِل ربيع لبنان!

A + A -

تتوقع أوساط نيابية وسياسية مطلعة ربيعاً ساخناً في ظل ثلاثة ملفات داهمة ستطفو على سطح الخلافات السياسية العميقة: الأول عرض الجيش اللبنانية المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني في شباط المقبل في ضوء رفض حزب الله لتسليم سلاحه وترقب تصاعد الضغوط الدولية والضربات العسكرية الإسرائيلية، الإستحقاق الإنتخابي وحسم مصير قانون الإنتخاب والانتخابات في ظل الخلاف السياسي العميق بين المكونات الأساسية، الى جانب البت بمصير قانون الفجوة المالية العالق بين "فجوات" الخلاف السياسي والمالي والشعبي ومطرقة الضغوط الدولية الدافعة لتمريره في مجلس النواب.