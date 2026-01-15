living cost indicators
عقيص يبرر لرجّي!

15
JANUARY
2026
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أنّ "الحملة التي تُشنّ على وزير الخارجية يوسف رجي غير مستغربة وفي غير مكانها"، داعيًا محور الممانعة إلى "التركيز على قراءة ما تضمّنه اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته الحكومة في 27 تشرين الثاني 2024".
وقال النائب عقيص في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "محور الممانعة يوجّه غضبه إلى الوزير رجي لأنه يملك قراءة رسمية لهذا الاتفاق، فحرف الأنظار عن المشكلة الأساسية عبر افتعال حرب كونية ضد وزير في الحكومة ليس أبداً في مكانه".
أضاف: "رئيسا الجمهورية والحكومة يناديان بحصرية السلاح ويؤكدان أن هذا السلاح لم يعد له أي دور ولا حتى وظيفة في الردع".
واستهجن عقيص "الغضب الذي يتعرض له رجي"، مشيرًا إلى أن "الأمر نفسه طُبّق على رئيس الجمهورية الذي لم يسلم من هذا الهجوم"، معتبرًا أن "محور الممانعة يحاول، من خلال افتعال الحروب الداخلية، حرف الأنظار عن الحرب التي يهدد بها لبنان".
