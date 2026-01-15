طرابلسي: التّدقيق الجنائِّي هو المدخلُ الوحيدُ لمكافحةِ الفسادِ واستعادةِ ثقةِ المجتمعِ الدُّوليِّ

A+
وقال: نحنُ نقفُ إلى جانبِ الشعب وقادةٍ كبارَ وقضاةٍ شرفاءَ في المطالَبةِ بإتمامِ التّدقيقِ الماليِّ الجنائيِّ. لا قيامَ للاقتصادِ اللبنانيِّ إذا لم تُحدَّدِ المسؤوليّاتُ والأرقامُ. منْ هُنا ننطلقُ نحوَ تصحيحِ الأوضاعِ وحفْظِ حقوقِ المودِعينَ، جميعِ المودِعينَ، ووضعِ الخططِ للنّهوضِ الاقتصاديِّ والماليِّ. إنَّ هذا التّدقيقَ هو المدخلُ الوحيدُ لمكافحةِ الفسادِ واستعادةِ ثقةِ المجتمعِ الدُّوليِّ.
وتابع: أنتُم، يا خبراءَ المحاسَبةِ، أنتُم "قضاةُ الأرقامِ" في هذهِ المعركةِ، وبدونِ علمِكُم وأخلاقِكُم، سيبقى الإصلاحُ مجرّدَ حبرٍ على ورق."