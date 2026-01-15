A + A -

صدر عن مكتب النائب السابق نعمة الله أبي نصر البيان التالي:



يعتبر النائب السابق نعمة الله أبي نصر أنّ استمرار التأخير في تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان – جبيل، رغم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، يشكّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ العدالة واستخفافًا بحقوق أبناء كسروان وجبيل الذين انتظروا طويلًا لإنصافهم ضمن بنية الدولة ومؤسساتها. ويشدّد أبي نصر على أنّ هذا الإستحقاق بات واجبًا قانونيًا ودستوريًا يفرض على السلطة التنفيذية تحمّل مسؤولياتها كاملة، بعيدًا عن التسويف والمماطلة، خصوصًا أنّ المحافظة أُقرّت وفق الأصول منذ 2017 وتوافرت لها كلّ مقومات الشرعية. ويذكّر أبي نصر بأنّ مطلب إنشاء محافظة كسروان – جبيل حظي بتبنٍّ واضح من صاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي كلّفه شخصيًا متابعة هذا الملف مع وزارة الداخلية والبلديات، انطلاقًا من حرصه على الإنماء المتوازن، وتعزيز دور الدولة في خدمة مواطنيها على قدم المساواة. وانطلاقًا من ذلك، يدعو أبي نصر إلى وضع قانون محافظة كسروان – جبيل فورًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، واتخاذ قرار صريح بالإسراع في تنفيذه، والطلب من الوزارات المختصة إصدار المراسيم والقوانين التطبيقية اللازمة دون أي تأخير، بما يضمن انتقال هذا القانون من النص إلى التطبيق الفعلي.