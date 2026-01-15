أسرار الصحف ليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026

A + A -

خفاياقال مصدر دبلوماسي عربي إن الإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد إفراغها من مضمونها عبر تعليق مصير القوة الدولية وترك أمر المساعدات ومعبر رفح للإسرائيلي واعتبار مهمة لجنة إدارة غزة نزع السلاح يؤكد تخلّي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة غزة كأولويّة واستخدامها مجرد غطاء إعلاميّ لتمويه التوجّهات المشتركة مع “إسرائيل” ضد ايران واعتبر أن كلام الامام الخامنئي عن الخداع الأميركي وضرورة البقاء على الاستعداد للمواجهة يعني أن إيران منتبهة للعبة الأميركية التي كان الإيحاء بأن ترامب راضٍ عن الوضع في إيران بالحديث المفتعل عن توقف الإعدامات التي لم تبدأ كي تتوقف والتي كان الحديث عنها مجرد تمهيد للقول إن أميركا صرفت النظر عن عمل ضد إيران ما يؤكد أن هناك ما يجري تحضيره في الخفاء ليكون مفاجئاً.كواليستؤكد مصادر إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس ترامب تدرس توقيت خطوة معادية لإيران مع موعد الاستيلاء على غرينلاند، بحيث يرتبك القادة الأوروبيون بين تأييد العمل ضد إيران والاعتراض على غزو غرينلاند. وتقول المصادر إن فشل الاجتماع المشترك بين وزير الخارجية الأميركية ووزير خارجية الدنمارك في التوصل لتفاهمات يؤكد أن الخطوة الأميركية للاستحواذ على غرينلاند لم تعد بعيداً، رغم سقوط ذريعة القلق من تقدّم روسي صيني نحوها بإعلان الدول الأوروبية الفاعلة الاستعداد للتعاون في إطار حلف الناتو لنشر قوات الحلف في الجزيرة وإصرار ترامب على الاستحواذ الأميركي لاعتبارات تتصل بثروات غرينلاند وليس وضعها الأمني.لغزلم تُعرف بعد اتجاهات التحالفات الانتخابية للعديد من القوى السياسية في دوائر مهمة كزحلة وبعض دوائر الجبل والجنوب والشمال.غمزذكرت مصادر نائب شمالي أنه بات من الصعب إصلاح ذات البين بينه ونائب شمالي آخر كانا في تجمُّع نيابي واحد، لأن سبب الخلاف شخصي إضافة إلى السياسي.همسكاشف موفد أوروبي شخصية رفيعة بضرورة أن يسلك مشروع قانون الفجوة المالية طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان..كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت السوري أحمد دنيا في جبيل، وهو الذراع المالي لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ودور دنيا يكمن في تنسيق تمويل مجموعات موالية لسُهيل الحسن "النمر" التي تنشط في الساحل السوري تحت مسمّى "سرايا الجواد".تؤكد مصادر مطلعة أن دوائر الفاتيكان التي عملت على ضمان الاستقرار أثناء زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، لا تزال تتحرك باتجاه واشنطن وتل أبيب في محاولة لوقف تهديدات إسرائيل بتصعيد عسكري كبير وذلك من خلال البحث في حلول لها مضامين سياسية.لوحظ أن عددًا لا يستهان به من الإيرانيين يقوم منذ شهر تقريبًا بحجز غرف داخل فنادق في العاصمة بيروت وذلك على مستوى أفراد وليس عائلات.