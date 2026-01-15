عناوين الصحف ليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: عراضة ديبلوماسية واسعة تجمع الموفدين والسفراء... "حزب الله" يُترجم اضطرابه بفزّاعة الحرب الأهليةالأخبار: ابن فرحان ينظّف "البيت السنّي" من آثار "أبو عمر"إيرن وأميركا: إحتواء أم حرب كبرى؟الجمهورية: واشنطن وطهران: حبس أنفاس"الخماسية" من بعبدا: مؤتمر دعم الجيش في آذارالبناء: ترامب مطمئن: لا إعدامات في إيران… والخامنئي: المكر والخداع صفتا العدو | واشنطن لبدء المرحلة الثانية في غزة بنزع السلاح دون مساعدات ورفح وانسحاب | استنفار إسرائيلي وترقب لبناني لاحتمالات حرب على إيران واتصالات دبلوماسيةاللواء: 5 آذار مؤتمر دعم الجيش.. وحزب الله لم يُعطِ جواباً حول مساندة إيرانتوقيع 22 اتفاقية مع الأردن بينها الكهرباء.. وتصريحات رجِّي تُسخن مجلس الوزراءالمدن: ضربة إيران بمرحلتين وقد تشمل لبنان: نصائح للحزب بالتسويةنداء الوطن: "الحزب" يُهدّد بالفوضى و"الخماسية" تمضي بدعم الجيشl'orient le jour: Une frappe contre l’Iran en deux phases, pouvant inclure le Liban : des conseils adressés au Hezbollah pour un règlementعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران تتصاعد... وترمب: القتل «توقّف»الأنباء الكويتية: لقاء «بعبدا» يثبت مؤتمر دعم الجيش في باريس 5 مارس