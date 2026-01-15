living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026

15
JANUARY
2026
  النهار: عراضة ديبلوماسية واسعة تجمع الموفدين والسفراء... "حزب الله" يُترجم اضطرابه بفزّاعة الحرب الأهلية






  الأخبار: ابن فرحان ينظّف "البيت السنّي" من آثار "أبو عمر"
  إيرن وأميركا: إحتواء أم حرب كبرى؟






   الجمهورية: واشنطن وطهران: حبس أنفاس
   "الخماسية" من بعبدا: مؤتمر دعم الجيش في آذار






  البناء: ترامب مطمئن: لا إعدامات في إيران… والخامنئي: المكر والخداع صفتا العدو | واشنطن لبدء المرحلة الثانية في غزة بنزع السلاح دون مساعدات ورفح وانسحاب | استنفار إسرائيلي وترقب لبناني لاحتمالات حرب على إيران واتصالات دبلوماسية






  
 اللواء: 5 آذار مؤتمر دعم الجيش.. وحزب الله لم يُعطِ جواباً حول مساندة إيران
توقيع 22 اتفاقية مع الأردن بينها الكهرباء.. وتصريحات رجِّي تُسخن مجلس الوزراء





  المدن: ضربة إيران بمرحلتين وقد تشمل لبنان: نصائح للحزب بالتسوية







  نداء الوطن: "الحزب" يُهدّد بالفوضى و"الخماسية" تمضي بدعم الجيش







  l'orient le jour: Une frappe contre l’Iran en deux phases, pouvant inclure le Liban : des conseils adressés au Hezbollah pour un règlement





   عناوين بعض الصحف العربية


 الشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران تتصاعد... وترمب: القتل «توقّف»  




 الأنباء الكويتية: لقاء «بعبدا» يثبت مؤتمر دعم الجيش في باريس 5 مارس
