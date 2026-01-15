عناوين الصحف ليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026

النهار: عراضة ديبلوماسية واسعة تجمع الموفدين والسفراء... "حزب الله" يُترجم اضطرابه بفزّاعة الحرب الأهلية
الأخبار: ابن فرحان ينظّف "البيت السنّي" من آثار "أبو عمر"
إيرن وأميركا: إحتواء أم حرب كبرى؟
الجمهورية: واشنطن وطهران: حبس أنفاس
"الخماسية" من بعبدا: مؤتمر دعم الجيش في آذار
البناء: ترامب مطمئن: لا إعدامات في إيران… والخامنئي: المكر والخداع صفتا العدو | واشنطن لبدء المرحلة الثانية في غزة بنزع السلاح دون مساعدات ورفح وانسحاب | استنفار إسرائيلي وترقب لبناني لاحتمالات حرب على إيران واتصالات دبلوماسية
اللواء: 5 آذار مؤتمر دعم الجيش.. وحزب الله لم يُعطِ جواباً حول مساندة إيران
توقيع 22 اتفاقية مع الأردن بينها الكهرباء.. وتصريحات رجِّي تُسخن مجلس الوزراء
المدن: ضربة إيران بمرحلتين وقد تشمل لبنان: نصائح للحزب بالتسوية
نداء الوطن: "الحزب" يُهدّد بالفوضى و"الخماسية" تمضي بدعم الجيش
الديار: الشرق الأوسط في «لحظة إقليمية» خطرة وغير محسوبة النتائج
إيران لا تزال تضبط «الداخل»... وترامب يغلق «الديبلوماسية» ويفتح أبواب النار؟
باريس تثبّت دعم الجيش اللبناني في آذار
l'orient le jour: Une frappe contre l’Iran en deux phases, pouvant inclure le Liban : des conseils adressés au Hezbollah pour un règlement
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: احتجاجات إيران تتصاعد... وترمب: القتل «توقّف»
الأنباء الكويتية: لقاء «بعبدا» يثبت مؤتمر دعم الجيش في باريس 5 مارس