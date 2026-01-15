living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء الوطن: أبنية مهددة بالسقوط ومواطنون محاصرون تحتها

15
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن: إيفانا الخوري-

مع تنفس الأرض واهتزازها، وما خلّفته الهزة من قلق إضافي لدى اللبنانيين، ومع العواصف وسقوط بعض المباني المتآكلة، وآخرها في طرابلس، عاد هذا الملف إلى دائرة الاهتمام.

فالأبنية الآيلة للسقوط كثيرة، ويمكن القول إن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" مؤخرًا زادت عدد المباني المتضررة، ومعها ارتفع منسوب الخطر.

تقول رئيسة الهيئة اللّبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، إن لا إحصاءات رسمية نهائية لعدد الأبنية الآيلة للسقوط، لا سيما أن الحرب ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد في بعض المناطق. وتشير إلى أن الخطر لا يطول المباني المتضررة وحدها، بل يمتد أيضًا إلى الأبنية المحيطة والملاصقة لها.

وتلفت الزهيري إلى أنه لا يمكن الاستهانة بنوعية الأسلحة التي استُخدمت في الحرب الأخيرة، والتي ما زالت تُستخدم، مؤكدةً أن هذه الأسلحة تُخلّف أضرارًا في التربة والمتانة، ما يؤدي إلى تشققات وتصدعات، خصوصًا في الأبنية القديمة التي غابت عنها الصيانة بسبب قوانين الإيجارات القديمة. وتحذر من أن غالبية هذه الأبنية القديمة لم تكن قد التزمت بمراسيم معايير السلامة العامة التي بدأ تطبيقها عام 2005، ثم تعززت مع آخر مرسوم في 2012، الأمر الذي يفاقم المخاطر.

وفي حديثها لـ "نداء الوطن"، تكشف الزهيري بالأرقام الأولية حجم الأضرار، مشيرة إلى عدد الوحدات المتضررة بحسب المناطق:

• بعلبك – الهرمل: 1,081 وحدة.

• البقاع: 1,359 وحدة.

• الجنوب: 12,763 وحدة.

• النبطية: 27,181 وحدة.

• الضاحية الجنوبية: نحو 50,000 وحدة.

• المجموع التقريبي (المناطق الأكثر استهدافًا): بين 40,000 و42,384 وحدة.

وتُضاف إلى ذلك:

• الوحدات المتضررة بعد انفجار مرفأ بيروت (2020): 85,744 وحدة.

• المباني المهددة بالسقوط في طرابلس: نحو 4,000 مبنى.

وتلفت إلى أن عدد الأبنية المهددة بالسقوط ارتفع مقارنة بالسنوات السابقة. فوفق الأرقام التي كانت متوفرة قبل عام 2017، لم يكن عدد الأبنية المهددة بالسقوط على كامل الأراضي اللبنانية يتجاوز الـ 16,250 مبنى. ووفق التصنيف حينها، كانت بيروت الأعلى نسبة بنحو 10,460 مبنى، تليها طرابلس بـ 4,000 مبنى.

ومع سقوط المبنى الأخير في طرابلس والهزّة الأخيرة التي أقلقت الجميع، ولا سيما سكان الأبنية المتضررة، تطمئن الزهيري إلى أن الهزة التي وقعت قبل أيام لم تكن ذات خطورة، إذ كانت قوتها ومدتها عابرتين إلى حدّ ما. لكنها تعبّر عن قلق أكبر مصدره الأبنية المحيطة بتلك المتضررة بشكل مباشر، خصوصًا في ذروة العواصف والأمطار.

كما تحذر من أن الأبنية المتاخمة للمباني المدمّرة قد تكون غير آمنة إنشائيًا، وأن ترميم المنازل من دون كشف هندسي شامل يشكّل خطرًا داهمًا.

وفيما يجد كثير من السكان أنفسهم أمام خطر قد يهدد حياتهم، يعرب عدد منهم عن عجزهم عن إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم ومغادرة هذه الأبنية، بسبب عدم توافر القدرة المادية التي تسمح لهم بهذه الخطوة.

وبحسب الزهيري، ترتكز الحلول على:

• إجراء مسح شامل ودقيق للمباني المهددة.

• إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن أوضاع الأبنية وشروط السلامة.

• تفعيل دور البلديات والسلطات المحلية وتحمل مسؤولياتها.

• التعاون مع المنظمات الدولية لإعادة الترميم والتدعيم.

• تحديث القوانين العقارية والبناء بما يتماشى مع معايير السلامة الحديثة.

• ضمان حماية السكان وتهيئة بيئة آمنة للبشر والممتلكات.

وتشدد الزهيري عبر "نداء الوطن" على أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يكون كارثيًا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفورية، محذرة من أن غياب المسح الشامل ينذر بأزمات عقارية لاحقة.
نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout