living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية عمِّمت على البعثات الديبلوماسية التحضير لانتخابات غير المقيمين

14
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عممت وزارة الخارجية والمغتربين، على "جميع رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج، التحضير لإجراء الانتخابات النيابية لغير المقيمين في لبنان، وذلك التزامًا بالقانون رقم 44/2017 وبالتعاميم الصادرة سابقًا في هذا الإطار".

وجاء في التعميم، الموجّه إلى رؤساء البعثات: "إنّ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين قد أُنجزت بنجاح وسلاسة ومن دون أي مشاكل جوهرية، بفضل الجهود التي بذلتها البعثات وموظفوها، ولا سيما خلال الأيام الأخيرة من فترة التسجيل التي شهدت تراكم آلاف الطلبات.

إنّ جميع اللوائح أُرسلت تباعًا إلى وزارة الداخلية والبلديات وفق الأصول، على أن تقوم الأخيرة بتنقيحها وتزويد وزارة الخارجية بالقوائم الانتخابية الأولية المقبولة قبل الأول من شباط 2026، ليصار لاحقًا إلى تعميمها ونشرها وإيصالها إلى جميع اللبنانيين المسجلين في الخارج، لتمكينهم من الاطلاع عليها وتصحيح أي أخطاء محتملة ضمن المهل القانونية".

وطلب التعميم من "كل بعثة في الخارج، التي يتجاوز عدد المسجلين لديها 200 اسم، التحضير المسبق لآلية تطبيق أحكام القانون في بلد الاعتماد، والاستعلام عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى إعداد كلفة تقديرية شاملة للعملية الانتخابية، تتضمن عدد مراكز وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافيًا، والحاجات اللوجستية والتقنية، والموارد البشرية المطلوبة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الحاجة تستدعي التعاقد مع موظفين إضافيين".

وأوضح أنّ "وزارة الداخلية والبلديات تتولى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية الأساسية، كصناديق الاقتراع ولوائح الشطب والقرطاسية والمغلفات والأحبار، وبالتالي يجب استثناؤها من الكلفة التقديرية".

وختم التعميم ب "التشديد على ضرورة إرسال كلّ المعلومات والمعطيات المطلوبة إلى وزارة الخارجية والمغتربين خلال مهلة أسبوعين من تاريخه، حفاظًا على المهل الدستورية، ولتمكين الوزارة من استكمال الإجراءات اللازمة فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات في الخارج".

ووقّع التعميم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout