محادثات لرئيسي حكومتي لبنان والاردن في السرايا واللجنة العليا المشتركة وقعت 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

بدأ عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم، اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية الأردنية في دورتها الثامنة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين نواف سلام وجعفر حسان.الوصولوكان الرئيس حسان وصل الى السرايا قرابة الثالثة والنصف، يرافقه رئيس بعثة الشرف وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وكان في استقباله الرئيس سلام، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت موسيقى قوى الأمن النشيدين الوطنيين الاردني واللبناني، ثم استعرضا ثلة من حرس رئاسة الحكومة، صافح بعدها الرئيسان سلام وحسان اعضاء الوفدين اللبناني والأردني.بعد ذلك عقد الرئيسان سلام وحسان اجتماعا ثنائيا عرض للتطورات السياسية الراهنة والعلاقات بين البلدين.وعلى الاثر وقع رئيس حكومة الاردن على السجل الذهبي.اللجنة العلياثم ترأس الرئيسان سلام وحسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وحضرها عن الجانب اللبناني وزراء: الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدّي، الصناعة جو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، النقل والأشغال العامة فايز رسامني، سفيرة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية بريجيت طوق، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، ومستشارتي رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل والسيدة فرح الخطيب.وعن الجانب الاردني حضر وزراء: النقل الدكتور نضال القضامين، الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، مدير عام مكتب رئيس الوزراء أحمد الشيشاني، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السيد صالح الدعجة.توقيع الاتفاقياتوبعد انتهاء اعمال اللجنة تم التوقيع على ٢١ اتفاقية ومذكرة تفاهم وهي:1- مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين لبنان والأردن وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.2- مشروع مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك بين وزارة الصناعة وشركة المدن الصناعية الادرنية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.3- مشروع البرنامج التنفيذي في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد جو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.4 - مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2026 ــــ 2028 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد جو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.5 - مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية في مجال حماية المستهلك، وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.6 - مشروع مذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة (وزير المالية بالوكالة) الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بين لبنان والاردن وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني زير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.8 -مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل السككي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقلالسيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.9 -مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور والابنية والاسكان والعطاءات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.10- مسودة برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال الشبابي للأعوام 2025 ــــ 2029 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.11- مشروع إتفاقية التعاون في مجال الإدارة المحلية (الشؤون البلدية) وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.12 -مشروع التعليمات التنفيذية لإتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.13 -مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية للعام 2026 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.14- مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2025-2028 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.15 -مشروع إتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وكالتي الأنباء بين البلدين وقعه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.16- مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى وعن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.17 -مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في لبنان ووزارة العمل في الأردن يوقع عن الجانب اللبناني وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القضامين.18- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين لبنان والأردن يوقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه السيد جو الصدّي وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.19- مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه(وزير البيئة بالوكالة) السيد جو الصدّي وعن الجانب الاردني زير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.20 -مشروع بروتوكول للتعاون الفني ما بين هيئة الإستثمار الأردنية والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.21 -مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس الخدمة المدنية اللبناني وهيئة الخدمة والادارة العامة الأردنية وقعه عن الجانب اللبناني أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.22 -محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الاردنية المشتركة وقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.