بستاني ردًا على الصدي: "لو مظبوط إنك عامل هالانتاح بيكون صحيح إنك ضوّيت الشرق الاوسط"!

القوات اليوم تفوّقت عنفسها بموضوع الأرقام وعم بيقولو انو انتاج الكهرباء بتشرين التاني ٢٠٢٥ هوي ١١٣ مليار كيلوات ساعة. المسخرة انو اذا حسبنا سعر هالطاقة عن طريق ضرب هالرقم ب٢٥ سنت يللي هو سعر الكيلوات الرسمي بيطلع معنا حوالي ٢٨ مليار دولار يعني اكتر من الناتج الوطني بلبنان.

كتبت النائب ندى بستاني عبر إكس:

معالي الوزير جو صدّي لو مظبوط انك عامل هالانتاح بيكون صحيح انك ضوّيت الشرق الاوسط بس للأسف الهيئة معرفتك بالجغرافيا قد معرفتك بالطاقة والارقام، بس الحقيقة هي انو الأسوأ بالكهرباء لقدّام.

نصيحتي لإلك تهتم كيف بدّك تزيد ساعات التغذية وتحسّن الكهرباء بحسب خطّة صار النا سنة ناطرينا. وعلى كل حال اذا حابب تقارن ارقام الانتاج قبل وبعد بدعيك تنشرها سنوياً من سنة ٢٠١٠ لليوم."