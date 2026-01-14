living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة استنفار أمني مرتفعة وغير مسبوقة في إسرائيل…

14
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني مرتفعة وغير مسبوقة، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التطورات المتسارعة في إيران، ولا سيما الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد، وسط تقديرات تتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني.

وبحسب تقرير بثّته "القناة 12" الإسرائيلية، فإن مستوى الجهوزية في إسرائيل ارتفع بشكل واضح، في ظل ترجيحات داخل المؤسسة الأمنية بأن الولايات المتحدة قد تقترب من تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، على خلفية ما تصفه وسائل إعلام إسرائيلية بـ"المجزرة" التي يرتكبها نظام المرشد علي خامنئي بحق المتظاهرين، والتي تقول تقديرات إنها أوقعت آلاف القتلى.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن السؤال لم يعد يتمحور حول "ما إذا" كانت الولايات المتحدة ستتحرك عسكريًا، بل حول "متى" سيحصل ذلك، في إشارة إلى تصاعد القناعة داخل تل أبيب بأن خيار الضربة بات مطروحًا بجدية في واشنطن. وفي المقابل، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن خشيتها من أن تلجأ إيران، في حال تعرضها لهجوم أميركي، إلى توجيه الرد نحو إسرائيل عبر فتح جبهة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال مسؤول أمني رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية إن طبيعة الرد الإيراني ستتحدد وفق شكل وحجم العملية الأميركية، موضحًا أن "العملية المحدودة قد لا تستدعي بالضرورة ردًا ضد إسرائيل، لكن عملية واسعة النطاق قد تفرض ردًا كبيرًا، ونحن جاهزون لذلك دفاعًا وهجومًا".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout