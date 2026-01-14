حالة استنفار أمني مرتفعة وغير مسبوقة في إسرائيل…

A + A -

تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني مرتفعة وغير مسبوقة، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التطورات المتسارعة في إيران، ولا سيما الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد، وسط تقديرات تتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني.وبحسب تقرير بثّته "القناة 12" الإسرائيلية، فإن مستوى الجهوزية في إسرائيل ارتفع بشكل واضح، في ظل ترجيحات داخل المؤسسة الأمنية بأن الولايات المتحدة قد تقترب من تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، على خلفية ما تصفه وسائل إعلام إسرائيلية بـ"المجزرة" التي يرتكبها نظام المرشد علي خامنئي بحق المتظاهرين، والتي تقول تقديرات إنها أوقعت آلاف القتلى.ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن السؤال لم يعد يتمحور حول "ما إذا" كانت الولايات المتحدة ستتحرك عسكريًا، بل حول "متى" سيحصل ذلك، في إشارة إلى تصاعد القناعة داخل تل أبيب بأن خيار الضربة بات مطروحًا بجدية في واشنطن. وفي المقابل، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن خشيتها من أن تلجأ إيران، في حال تعرضها لهجوم أميركي، إلى توجيه الرد نحو إسرائيل عبر فتح جبهة مباشرة أو غير مباشرة.وقال مسؤول أمني رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية إن طبيعة الرد الإيراني ستتحدد وفق شكل وحجم العملية الأميركية، موضحًا أن "العملية المحدودة قد لا تستدعي بالضرورة ردًا ضد إسرائيل، لكن عملية واسعة النطاق قد تفرض ردًا كبيرًا، ونحن جاهزون لذلك دفاعًا وهجومًا".