أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026

A + A -

خفاياتقول مصادر إعلامية أميركية قريبة من وزارة الدفاع الأميركية إن الكلام عن الذهاب إلى حرب أميركية على إيران لا يعبر عن حقيقة النقاش الدائر في مركز القرار وإن البحث يجري حول عمليات أمنية تستهدف بعض شخصيات النظام الأمنية والعسكرية وتوفير وسائل إيصال أسلحة ومعدات حربية منها طائرات مسيّرة وصواريخ ضد الدروع على طريق دعم حركة المجاهدين ثم تنظيم القاعدة وقوات طالبان ضد الجيش الأحمر السوفياتي، وتوقفت المصادر أمام كلام ورد على لسان الرئيس دونالد ترامب مرة عن سيطرة على مدن تمّت من قبل المعارضين ومرة بدعوته هؤلاء إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن السيطرة على المؤسسات الحكومية في بعض المدن هو الهدف، وهذا يعني أن المدن يجب أن تكون في مناطق حدوديّة سواء بحراً مثل خوزستان أو براً مثل مناطق الأغلبية الكردية والهدف هو بناء أرضية حرب استنزاف مع النظام الإسلامي وإنشاء أول بقعة متمرّدة خارج السيطرة كقاعدة ارتكاز للتأثير في مسارات التفاوض.كواليستسبّب كلام وزير الخارجية يوسف رجّي عن حق “إسرائيل” بتوجيه ضربات للبنان ما لم يتمّ نزع سلاح حزب الله بتشاور رئاسيّ حول كيفية حل معضلة وجود سياسة خارجية للحكومة غير منضبطة برؤية الدولة، كما حدّدها خطاب القسم والبيان الوزاريّ والقرارات الحكوميّة وتصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة وكلّها تصبّ في خانة تحميل الاحتلال مسؤوليّة تعطيل انتشار الجيش جنوب الليطاني حتى الحدود وتمّ التداول بفكرة صدور موقف يؤكد رؤية الحكومة، عندما يصدر عن الوزير كلام مثل الذي أثار الأزمة، بينما عرضت فكرة مناقشة الوزير بما قاله داخل مجلس الوزراء والتصويت على نص يُعتمد في التعبير عن موقف الحكومة ومطالبة الوزير الالتزام به، بينما يتجه عدد من النواب إلى مساءلة الوزير عن مواقفه في أول جلسة نيابيّة.اللواء: أسرارلغزتتحدث معلومات عن أن «الثنائي» على مستويات عدة، ضاق ذرعاً من أداء وزير سيادي، محسوب على فريق مخاصم لهذا الثنائي.غمزؤكد عضو جديد في هيئة الإشراف على مراقبة الانتخابات النيابية لمهنِّئيه، أنه إذا لمس من الاجتماعات الأولى للجنة أنها غير جدية ولن تعطي نتيجة مما يجعله يفكر بالاستقالة منها.همسربطت مصادر دبلوماسية بين تصاعد التوتر الأميركي مع إيران وعودة الخماسية العربية - الدولية لإحتضان الوضع اللبناني..تصنيف وزارة الخارجية الأميركية الفرع اللبناني لتنظيم "الإخوان" الممثل بالجماعة الإسلامية منظمة إرهابية يجعل أنشطة الجماعة الدعوية والاجتماعية والسياسية محظورة، فيما أصبحت البنية التمويلية، الواجهات الخيرية، الجمعيات التعليمية، القنوات الإعلامية، وشبكات التمويل تحت رقابة صارمة من واشنطن.مسؤول أمني سابق ومقرّب من "حزب الله" كثف زياراته ولقاءاته مع قيادات سياسية لبنانية للتهدئة بعد التحوّل الجذري في المقاربة الرسمية لملف حصرية السلاح، ولا سيما استخدام تعبير "جماعات مسلّحة" للمرة الأولى، بما وضع "الحزب" عمليًا في خانة الميليشيا. التحوّل أثار غضب "الحزب"، الذي عبّر عنه مباشرة في اتصالاته السياسية، وبصورة غير مباشرة عبر حملة قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي.تتحدث أوساط متابعة عن أن ما تبقى من محور الممانعة، عبر إيران، دخل بقوة على الخط العراقي، حيث جرى العمل على منع إعادة تكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة والدفع باتجاه استحضار نوري المالكي الأقرب إلى إيران والمعروف بمواقفه المتشددة وانتمائه إلى جناح الصقور داخل المعادلة السياسية العراقية.